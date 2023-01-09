40-градусные морозы придут на Новосибирскую область в ночь на 12 января

Завтра в Новосибирске и области еще терпимо — небольшой снег при доовльно интенсивном западном ветре, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду. Температура днем — 25...-27, ночью — от -27 до -29.

В среду столбики термометра опустятся к вечеру до -32 градусов, в пригородах — до -35 мороза. Днем ожидается -27...-29 градусов.

В четверг в пригородах ожидается ночью -38 и ниже. Но ветер стихнет, а дневные температуры могут понизиться до -29, местами — до -34 градусов.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание в ночь с девятое на десятое января накроет Новосибирск и всю область.