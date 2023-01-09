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Новосибирск и область ждут страшные морозы

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Закончилась праздничная оттепель

В Новосибирской области ожидаются морозы до -40°C

Резкое похолодание в ночь с девятое на десятое января накроет Новосибирск и всю область.

Со вторника в Новосибирске начнутся страшные морозы. За три дня температура упадет с -9°C до -28°C в столице Сибири и до -40°C в области. 

Так, гисметео предсказывает, что уже ночью девятого января столбики термометров замрут на отметке в -25. Во вторник температурный минимум составит -29°C, в среду -30°C в четверг -33. Однако уже к выходным воздух прогреется до -14 градусов.  

Осадков в ближайшие три дня практически не ожидается. Не будет и сильного ветра, в среду и вовсе , несмотря на лютые морозы, ожидается солнечный день.

Ранее Atas.info писал, что из-за сильного ветра в Новосибирске упала автобусная остановка на улице Есенина

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#Новосибирская область#Новосибирск#Мороз#Температура#Похолодание#Погода
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