Новосибирск и область ждут страшные морозы

Со вторника в Новосибирске начнутся страшные морозы. За три дня температура упадет с -9°C до -28°C в столице Сибири и до -40°C в области.
Так, гисметео предсказывает, что уже ночью девятого января столбики термометров замрут на отметке в -25. Во вторник температурный минимум составит -29°C, в среду -30°C в четверг -33. Однако уже к выходным воздух прогреется до -14 градусов.
Осадков в ближайшие три дня практически не ожидается. Не будет и сильного ветра, в среду и вовсе , несмотря на лютые морозы, ожидается солнечный день.
Ранее Atas.info писал, что из-за сильного ветра в Новосибирске упала автобусная остановка на улице Есенина