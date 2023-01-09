Крах остановки на Есенина - что творят снег и ветер в Новосибирске

Ранее сообщалось, что в последний день 2022 года в эксплуатацию введена новая остановка общественного транспорта. Она называется «Метро Спортивная» и будет располагаться напротив также нового Ледового дворца спорта. В связи с этим маршруты некоторых линий общественного транспорта будут изменены.