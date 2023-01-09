Крах остановки на Есенина - что творят снег и ветер в Новосибирске

Городские дорожно-хозяйственный службы, в чьем ведении должен находиться остановочное сооружение пока не комментируют произошедшее.
Скорее всего, остановка упала под тяжестью спрессованного уже снега. Возможно, падению конструкции также поспособствовали сильные ветра.
Ждем комментариев о том, что произошло с остановкой на Есенина и сообщений о том, когда снег здесь будет убран, а остановка приобретет прежний вид.
Ранее сообщалось, что в последний день 2022 года в эксплуатацию введена новая остановка общественного транспорта. Она называется «Метро Спортивная» и будет располагаться напротив также нового Ледового дворца спорта. В связи с этим маршруты некоторых линий общественного транспорта будут изменены.