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С завтрашнего дня на дамбе Октябрьского моста заработает новая остановка

Сегодня, 12:55
На дамбе Октябрьского моста с завтрашнего дня заработает новая остановка

В Новосибирске 31 декабря начнет работать новая остановка на дамбе Октябрьского моста

С завтрашнего дня в эксплуатацию вводится новая остановка общественного транспорта. Она называется «Метро Спортивная» и будет располагаться напротив также нового Ледового дворца спорта. В связи с этим маршруты некоторых линий общественного транспорта будут изменены.
По сообщению издания НГС под корректировку попадают попадают:

- троллейбусный маршрут № 7 «Станиславский ж/м» — «Ул. Лазурная», № 8 «Затулинский ж/м» — «Ул. Ленинградская»;
- муниципальные автобусы № 5 «Ул. Дюканова» — «Пос. Северный», № 6 «Ул. Амбулаторная» — «Затулинский ж/м», № 28 «Пригородный простор» — «Ул. Тюленина», № 39 «Ул. Тюленина» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 41 «Юго-Западный ж/м» — «Ул. Амбулаторная», № 44 «Диагностический центр» — «Затулинский ж/м»;
- маршрутные такси № 18 «Биатлонный комплекс» — «Микрорайон "Чистая Слобода"», № 63 «Ключ-Камышенское плато» — «Ул. Дюканова».
Также сообщается что на данных маршрутах транспорт будет останавливаться на новой остановке в обоих направлениях. Ранее сообщалось, что редакция Атас.Инфо выясняла, какой транспорт ходит до Парка "Арена"у ЛДС в Новосибирске. В мэрии оперативного ответа на этот вопрос не дали. Маршруты по навигатору сообщают, от ближайшей остановки общественного транспорта до парка идти более 2 км - смотрите подробные карты с левого и правого берега.
 

 

#Транспорт#Новосибирск#Остановка#Мост#31 декабря
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