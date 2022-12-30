С завтрашнего дня на дамбе Октябрьского моста заработает новая остановка

В Новосибирске 31 декабря начнет работать новая остановка на дамбе Октябрьского моста

С завтрашнего дня в эксплуатацию вводится новая остановка общественного транспорта. Она называется «Метро Спортивная» и будет располагаться напротив также нового Ледового дворца спорта. В связи с этим маршруты некоторых линий общественного транспорта будут изменены.