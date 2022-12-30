С завтрашнего дня на дамбе Октябрьского моста заработает новая остановка
Сегодня, 12:55
На дамбе Октябрьского моста с завтрашнего дня заработает новая остановка
В Новосибирске 31 декабря начнет работать новая остановка на дамбе Октябрьского моста
С завтрашнего дня в эксплуатацию вводится новая остановка общественного транспорта. Она называется «Метро Спортивная» и будет располагаться напротив также нового Ледового дворца спорта. В связи с этим маршруты некоторых линий общественного транспорта будут изменены.
По сообщению издания НГС под корректировку попадают попадают:
Также сообщается что на данных маршрутах транспорт будет останавливаться на новой остановке в обоих направлениях. Ранее сообщалось, что редакция Атас.Инфо выясняла, какой транспорт ходит до Парка "Арена"у ЛДС в Новосибирске. В мэрии оперативного ответа на этот вопрос не дали. Маршруты по навигатору сообщают, от ближайшей остановки общественного транспорта до парка идти более 2 км - смотрите подробные карты с левого и правого берега.