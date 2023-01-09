Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, частично отменили подвоз детей по дорогам сети ТУАД в двух районах области.
Так, детей не повезли в школы в Искитимском и Тогучинском районах из Дзержинского, Дубинки, Нижнего Коена, Харино, Мостов, Мокурушино, Колтырака.
Всего в Искитимском районе не повезли 38 детей, а в Тогучинском – 21. Учебные заведения находятся в селах Верх-Коен и Усть-Чем и в Степногутово.
Причиной отмены подвоза стали погодные условия, а именно осадки в виде мокрого снега. В ТУАД отметили, что вся техника исправна и проезд обеспечен.
Напомним, ранее автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае на пути в Новосибирск. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.