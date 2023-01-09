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Более 50 детей не попали в школы Новосибирской области из-за плохой погоды

Сегодня, 06:09
Фото: 1MI
Детей не подвезли из Искитимского и Тогучинского районах

В двух районах Новосибирской области не повезли детей в школу из-за погоды

Подвоз детей в нескольких районах Новосибирской области отменили из-за сложных погодных условий, о чем сообщили в ТУАД.

Как уточнили в Территориальном управлении автомобильных дорог, частично отменили подвоз детей по дорогам сети ТУАД в двух районах области.

Так, детей не повезли в школы в Искитимском и Тогучинском районах из Дзержинского, Дубинки, Нижнего Коена, Харино, Мостов, Мокурушино, Колтырака.

Всего в Искитимском районе не повезли 38 детей, а в Тогучинском – 21. Учебные заведения находятся в селах Верх-Коен и Усть-Чем и в Степногутово.

Причиной отмены подвоза стали погодные условия, а именно осадки в виде мокрого снега. В ТУАД отметили, что вся техника исправна и проезд обеспечен.

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Напомним, ранее автобус с 54 пассажирами перевернулся на трассе в Алтайском крае на пути в Новосибирск. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область#Дети
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