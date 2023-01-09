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На трассе перевернулся автобус с 54 пассажирами: они ехали до Новосибирска

Сегодня, 05:15
Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края
Есть пострадавшие

Автобус Караганда-Новосибирск с 54 пассажирами перевернулся на трассе

В Алтайском крае произошло ДТП с пассажирским автобусом, который следовал до Новосибирска. В салоне находились 54 человека, есть пострадавшие.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, авария произошла в 17-ти километрах от села Панкрушиха.

Автобус следовал из Караганды в Новосибирск. В какой-то момент произошло ДТП и транспорт перевернулся на трассе.

В салоне было 54 пассажира. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

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#Происшествия#Транспорт#Эмилия Губарева#ДТП
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