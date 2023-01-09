Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, авария произошла в 17-ти километрах от села Панкрушиха.
Автобус следовал из Караганды в Новосибирск. В какой-то момент произошло ДТП и транспорт перевернулся на трассе.
В салоне было 54 пассажира. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в результате аварии пострадали пять человек, в том числе один ребенок.
Напомним, ранее молодая женщина за рулем автомобиля Mitsubishi переехала пешехода в Новосибирской области. Пострадавший умер.