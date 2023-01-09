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Рейсы из Новокузнецка в Новосибирск и в Москву задержаны более чем на 6 часов

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Вылет рейса Новокузнецк-Новосибирск задержали более, чем на 6 часов

Рейс Новокузнецк-Новосибирск задержан из-за погодных условий

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейсов в Новосибирск и в Москву.

Два рейса задержали в международном аэропорту Спиченково по метеоусловиям более чем на шесть часов. 
Сейчас 249 пассажиров, в том числе 27 детей, ожидают вылета в пункты назначения.
«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов», — сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее сообщалось, что летевший в Таиланд из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт Толмачево. Лайнер получил повреждение лобового стекла.

#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Новокузнецк#Новосибирскзадержка рейса
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