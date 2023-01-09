Рейсы из Новокузнецка в Новосибирск и в Москву задержаны более чем на 6 часов

Два рейса задержали в международном аэропорту Спиченково по метеоусловиям более чем на шесть часов.

Сейчас 249 пассажиров, в том числе 27 детей, ожидают вылета в пункты назначения.

«Транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов», — сообщает телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что летевший в Таиланд из Новосибирска самолет вернулся в аэропорт Толмачево. Лайнер получил повреждение лобового стекла.