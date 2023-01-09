В Новосибирске суд оставил в силе штраф генподрядчику нового ЛДС

Напомним, новый ЛДС начали возводить в Новосибирске в 2019 году – его готовили к МЧМ по хоккею-2023. Однако из-за последних событий в России игры перенесли в Канаду. На спортивный объект выделили деньги из госбюджета. Разрешение на ввод в эксплуатацию ледовый дворец получил лишь в конце 2022 года.



