В Новосибирске суд оставил в силе штраф генподрядчику нового ЛДС

Ещё в ноябре Кировский райсуд назначил главе компании, которая занимается строительством ледового дворца, этот многомиллионный штраф. Было установлено, что по вине подрядчика объект не сдали в срок.
«Компания «ЭлинАльфа» на 1 сентября 2022 года выполнила работы только на 46%. А по контракту, 31 августа объект должен бы быть готов на 100%. Объем работ в ценовом диапазоне превысил 3,6 млрд рублей», - говорится в картотеке суда.
За срыв сроков строительства ЛДС на левом берегу Новосибирска директора подрядной организации оштрафовали на 106 711 604 рубля 17 копеек. Его защитник подал жалобу на пересмотр наказания, но её отклонили.
Напомним, новый ЛДС начали возводить в Новосибирске в 2019 году – его готовили к МЧМ по хоккею-2023. Однако из-за последних событий в России игры перенесли в Канаду. На спортивный объект выделили деньги из госбюджета. Разрешение на ввод в эксплуатацию ледовый дворец получил лишь в конце 2022 года.