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В Новосибирской области зарегистрировано 175 случаев заболевания гриппом

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новосибирской области пошла на спад

В НСО заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

О снижении заболеваемости ОРВИ и гриппа сообщил сегодня руководитель регионального "Роспотребнадзора" Александр Щербатов.

«Отмечается снижение заболеваемости как в Новосибирской области, так и в Новосибирске во всех возрастных категориях. Снижение по области — практически на 35%: за неделю — 28 943 заболевших. В Новосибирске — на 34%: 19 220 заболевших. Снижение по гриппу — на 11%. Зарегистрировано 175 случаев гриппа — в Новосибирске из них — 131 случай, — цитирует Александра Щербатова издание «НГС».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске снизилось количество обращений за медицинской помощью детям с ОРВИ, сообщила замминистра здравоохранения области Татьяна Анохина.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грипп#ОРВИ#Заболеваемость#Спад
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