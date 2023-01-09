В Новосибирской области зарегистрировано 175 случаев заболевания гриппом

«Отмечается снижение заболеваемости как в Новосибирской области, так и в Новосибирске во всех возрастных категориях. Снижение по области — практически на 35%: за неделю — 28 943 заболевших. В Новосибирске — на 34%: 19 220 заболевших. Снижение по гриппу — на 11%. Зарегистрировано 175 случаев гриппа — в Новосибирске из них — 131 случай, — цитирует Александра Щербатова издание «НГС».