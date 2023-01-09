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В Толмачево из-за сильного ветра световая опора упала на линию электропередач

Сегодня, 08:31
Фото: телеграм-канал АО "РЭС"
Две аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения в Толмачево

В Новосибирской области ветер уронил световую опору на линию электропередач

Сегодня утром в поселке Толмачево из-за сильного ветра на линию электропередач упала световая опора, находящаяся в ведении ООО «Толмачевское». Об этом сообщил телеграм-канал «АО «РЭС».

Порывы ветра в Толмачево достигали ночью и утром до 18-23 метров в секунду. По всему судя, они и поспособствовали тому, что столб упал прямо на ЛЭП, которые обслуживает местное подразделение АО «РЭС».
В результате аварии произошло аварийное отключение абонентов из села Толмачева и города Оби. Восстановительные работы начались незамедлительно и к полудню часть потребителей была подключена к электроснабжению по резервной схеме.
«Теперь энергетикам предстоит снять упавшую опору с линии электропередачи. В устранении аварии задействованы 2 бригады и 2 единицы техники филиала АО «РЭС» «Востоные электрические сети», — говорится в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мощнейший ураган разбушевался 23 октября в Новосибирске и области. Он сносит на своём пути линии электропередач, деревья и крыши со зданий. Последствия бури и опасные участки – в материале Atas.info.

#Новосибирская область#ЛЭП#Опора#Без света
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