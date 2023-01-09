В Толмачево из-за сильного ветра световая опора упала на линию электропередач

Порывы ветра в Толмачево достигали ночью и утром до 18-23 метров в секунду. По всему судя, они и поспособствовали тому, что столб упал прямо на ЛЭП, которые обслуживает местное подразделение АО «РЭС».
В результате аварии произошло аварийное отключение абонентов из села Толмачева и города Оби. Восстановительные работы начались незамедлительно и к полудню часть потребителей была подключена к электроснабжению по резервной схеме.
«Теперь энергетикам предстоит снять упавшую опору с линии электропередачи. В устранении аварии задействованы 2 бригады и 2 единицы техники филиала АО «РЭС» «Востоные электрические сети», — говорится в телеграм-канале.
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