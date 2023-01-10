atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Александр Терепа стал Управляющим Отделением Социального фонда Новосибирской области

Сегодня, 10:38
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Александр Терепа с 1 января стал Управляющим отделения Социального фонда в Новосибирской области

Александр Терепа назначен Управляющим Отделением СФР в Новосибирской области

Стало известно, кто будет возглавлять Отделение Социального фонда в Новосибирской области -- управляющим Новосибирского отделения СФР с 1 января 2023 года назначен Александр Терепа. Ранее с 2010 года он руководил Отделением Пенсионного фонда области.

"Пенсионный фонд за 32 года работы перестал быть организацией, которая специализируется только на начислении и выплате пенсий. Пенсионный фонд предоставляет услуги на протяжении всей жизни человека от рождения и до старости. Часть услуг в сфере выплаты пособий раньше оказывал Фонд социального страхования. Единая структура поможет предоставлять социальные услуги в формате одного окна, делать это более оперативно и качественно," - отметил Александр Терепа.

На социальные выплаты жителям Новосибирской области Социальный фонд в 2023 году направит порядка 230 миллиардов рублей. Подробная информация о работе Социального фонда на сайте cfr.gov.ru, который сменил сайт Пенсионного фонда.

Александр Терепа возглавлял Отделение Пенсионного фонда в Новосибирской области с 2010 года более 12 лет. В конце 2022 года он рассказал, как определить, стоит ли обращаться на назначение единого пособия на ребенка по новой системе или выгоднее получать старое пособие.

#Ольга Храмушкина#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсии#ПФР#Социальный фонд
Подпишитесь
Единое пособие от 5438 до 34859 рублей - насколько разные выплаты в регионах России
Вчера, 09:46
Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Сегодня, 01:38
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Сегодня, 08:27
2 490 новосибирцев сделали это в 2022 году: они сменили имя
Сегодня, 04:39
Мэрия назвала температуру, когда можно не вести детей в школу в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Более половины новосибирцев хотят вернуть трамваи на мост через Обь
Сегодня, 05:15