"Пенсионный фонд за 32 года работы перестал быть организацией, которая специализируется только на начислении и выплате пенсий. Пенсионный фонд предоставляет услуги на протяжении всей жизни человека — от рождения и до старости. Часть услуг в сфере выплаты пособий раньше оказывал Фонд социального страхования. Единая структура поможет предоставлять социальные услуги в формате одного окна, делать это более оперативно и качественно," - отметил Александр Терепа.