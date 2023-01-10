"Пенсионный фонд за 32 года работы перестал быть организацией, которая специализируется только на начислении и выплате пенсий. Пенсионный фонд предоставляет услуги на протяжении всей жизни человека — от рождения и до старости. Часть услуг в сфере выплаты пособий раньше оказывал Фонд социального страхования. Единая структура поможет предоставлять социальные услуги в формате одного окна, делать это более оперативно и качественно," - отметил Александр Терепа.
На социальные выплаты жителям Новосибирской области Социальный фонд в 2023 году направит порядка 230 миллиардов рублей. Подробная информация о работе Социального фонда на сайте cfr.gov.ru, который сменил сайт Пенсионного фонда.
Александр Терепа возглавлял Отделение Пенсионного фонда в Новосибирской области с 2010 года более 12 лет. В конце 2022 года он рассказал, как определить, стоит ли обращаться на назначение единого пособия на ребенка по новой системе или выгоднее получать старое пособие.