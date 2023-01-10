Погода на Крещение в Новосибирской области 19 января – спадут ли лютые морозы?

«Яндекс.Погода» обещает резкое потепление уже со следующей недели в регионе. В среду, 18 января, ожидается всего -14°C днем и ночью, также небольшой снег. А уже на Крещение, 19 января столбики термометра поднимутся до -10 градусов.
По данным Gismeteo, в день Крещения похолодает до -12°C днем, а ночью – до -17. Ещё раньше этот сервис прогнозировал лютые 39-градусные морозы в этот праздник.
Не такой оптимистичный прогноз дает сервис world-weather.ru. Он прогнозирует -20°C на день Крещения. При такой морозной погоде сибирякам не рекомендуют окунаться в купели.
Напомним, на текущей недели в Новосибирске и области стоят лютые морозы до -40°C. О погодных аномалиях сибиряков предостерегают почти ежедневно специалисты МЧС.