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Погода на Крещение в Новосибирской области 19 января – спадут ли лютые морозы?

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
Крещенские морозы отступят накануне праздника в Новосибирской области

В Новосибирской области ожидается резкое потепление на Крещение

Крещенские морозы отступят накануне религиозного праздника в Новосибирской области. Об этом говорят онлайн сервисы погоды.

«Яндекс.Погода» обещает резкое потепление уже со следующей недели в регионе. В среду, 18 января, ожидается всего -14°C днем и ночью, также небольшой снег. А уже на Крещение, 19 января столбики термометра поднимутся до -10 градусов.

По данным Gismeteo, в день Крещения похолодает до -12°C днем, а ночью – до -17. Ещё раньше этот сервис прогнозировал лютые 39-градусные морозы в этот праздник.

Не такой оптимистичный прогноз дает сервис world-weather.ru. Он прогнозирует -20°C на день Крещения. При такой морозной погоде сибирякам не рекомендуют окунаться в купели.

Напомним, на текущей недели в Новосибирске и области стоят лютые морозы до -40°C. О погодных аномалиях сибиряков предостерегают почти ежедневно специалисты МЧС.

С экстренном сообщением о возможных ЧП из-за сильных морозов выступило МЧС
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода на неделю#Крещение
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