С экстренном сообщением о возможных ЧП из-за сильных морозов выступило МЧС

Автомобилистам рекомендуется не оставлять машины под деревьями. Пешеходам рекомендуют тепло одеваться, не находиться долго на улице и по возможности оставаться дома. Родителей призывают особо следить за нахождением детей на улице. В случае переохлаждения или обморожения МЧС советует немедленно обращаться к врачам за медицинской помощью.