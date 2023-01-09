С экстренном сообщением о возможных ЧП из-за сильных морозов выступило МЧС

Также возможны снос кровель со зданий, падение рекламных щитов, банеров и прочих легких конструкций.
Сотрудники регионального МЧС просят жителей Новосибирска и области быть внимательнее, обращать особое внимание на слабо закрепленные конструкции, особенно рекламные щиты. Сильные порывы ветра могут спровоцировать их падение.
Автомобилистам рекомендуется не оставлять машины под деревьями. Пешеходам рекомендуют тепло одеваться, не находиться долго на улице и по возможности оставаться дома. Родителей призывают особо следить за нахождением детей на улице. В случае переохлаждения или обморожения МЧС советует немедленно обращаться к врачам за медицинской помощью.