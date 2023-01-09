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С экстренном сообщением о возможных ЧП из-за сильных морозов выступило МЧС

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
С экстренным сообщением о возможносм ЧП во вреям морозов выступило МЧС по Новосибирской области

В НСО региональное МЧС в экстренном порядке предупреждает о возможных ЧП

Резкое похолодание сегодня, гололедные явления, усиление ветра до 23 метров в секунду и снежные заносы могут привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с обрывам линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций.

Также возможны снос кровель со зданий, падение рекламных щитов, банеров и прочих легких конструкций.

Сотрудники регионального МЧС просят жителей Новосибирска и области быть внимательнее, обращать особое внимание на слабо закрепленные конструкции, особенно рекламные щиты. Сильные порывы ветра могут спровоцировать их падение.

Автомобилистам рекомендуется не оставлять машины под деревьями. Пешеходам рекомендуют тепло одеваться, не находиться долго на улице и по возможности оставаться дома. Родителей призывают особо следить за нахождением детей на улице. В случае переохлаждения или обморожения МЧС советует немедленно обращаться к врачам за медицинской помощью.

Главная спасательная служба напоминает, что обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.
Ранее сообщалось, что синоптики обещают лютый мороз на протяжении трех дней. В ночь на 12 января температура воздуха в области может опуститься до — 40 градусов. В эту ночь в Новосибирске ожидается — 37 градусов.
#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Морозы#ЧП#Предупреждение
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