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В Новосибирской области смертность снизилась на 19% за 2022 год

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
В 2022 году скончались 38 389 жителей Новосибирской области
В 2022 году скончались 38 389 жителей Новосибирской области. Этот показатель смертности на 19% меньше того, что был в прошлом году, сообщает Управление по делам ЗАГС региона.

В 2021 году зарегистрировали 47 200 актов о смерти людей в области. Это самый антирекордный год так, как в 2020-м году скончалось меньше людей на 11%, а в 2022-м на 19%.

«За 12 месяцев 2022 года умерли 38 389 человек, за 2021-й - 47 200, а за 2020-й – 42 692 новосибирца. При этом за последние 3 года рождаемость так и не превышала смертность», - говорится в статистике ЗАГС Новосибирской области.

Большой показатель смертности в 2021 году связывают с пандемией коронавируса. Инфекция быстро распространилась и скосила многих пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

В регионе за 2022 года на свет появились 26 976 малышей. В 2021-м родились 28 507, а в 2020-м – 29 103.

Напомним, ранее стало известно, какие редкие имена дают свои новорожденным детям жители Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Смертность#Загс
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