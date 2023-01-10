В Новосибирской области смертность снизилась на 19% за 2022 год

В 2021 году зарегистрировали 47 200 актов о смерти людей в области. Это самый антирекордный год так, как в 2020-м году скончалось меньше людей на 11%, а в 2022-м на 19%.
«За 12 месяцев 2022 года умерли 38 389 человек, за 2021-й - 47 200, а за 2020-й – 42 692 новосибирца. При этом за последние 3 года рождаемость так и не превышала смертность», - говорится в статистике ЗАГС Новосибирской области.
Большой показатель смертности в 2021 году связывают с пандемией коронавируса. Инфекция быстро распространилась и скосила многих пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.
В регионе за 2022 года на свет появились 26 976 малышей. В 2021-м родились 28 507, а в 2020-м – 29 103.
Напомним, ранее стало известно, какие редкие имена дают свои новорожденным детям жители Новосибирской области.