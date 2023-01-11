Как рассказала синоптик Наталья Кичанова «МК в Новосибирске», крепкие морозы покинут город уже в пятницу, 13 января. Но сильный ветер продолжит бушевать.
Столбики термометра, по словам специалиста, поднимутся до -10…-15 градусов днем. Ночью может сохраниться мороз до -20.
Также Кичанова предупредила, что во второй декаде января подобных суровых холодов, вероятно, не будет. Однако в самые последние дни месяца их стоит ожидать.
«Похолодание будет, но не до -40…-44 градусов», - заключила синоптик Гидрометцентра.