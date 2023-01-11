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Новосибирский синоптик назвала дату потепления после лютых морозов

Сегодня, 05:50
Фото: 1MI
Потепление придет на смену экстремальным морозам в Новосибирске в ближайшие дни. Однако, это не означает, что холода больше не вернутся.

Как рассказала синоптик Наталья Кичанова «МК в Новосибирске», крепкие морозы покинут город уже в пятницу, 13 января. Но сильный ветер продолжит бушевать.

Столбики термометра, по словам специалиста, поднимутся до -10…-15 градусов днем. Ночью может сохраниться мороз до -20.

Также Кичанова предупредила, что во второй декаде января подобных суровых холодов, вероятно, не будет. Однако в самые последние дни месяца их стоит ожидать.

«Похолодание будет, но не до -40…-44 градусов», - заключила синоптик Гидрометцентра.



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