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Пенсионный фонд закрыт - что работает в отделениях ПФР в Новосибирске

Сегодня, 07:01
Фото: atas.info
Вывески для Социального фонда в Новосибирске 4 января сделать еще не успели, но несмотря на это, фонд начал свою работу в отделениях Пенсионного фонда.

Социальный фонд заработал с 1 января в отделениях Пенсионного фонда в Новосибирске

На отделениях Пенсионного фонда в Новосибирске появились вывески Социального фонда России, сайт ПФР переименован в сайт СФР. Что это значит, не появятся ли ошибки при начислении пенсий и пособий, где теперь учитывают трудовой стаж.

Несмотря на то, что постоянные вывески для отделений Социального фонда в Новосибирске пока сделать не успели, фонд работает с 4 января 2023 года в Новосибирске, как минимум, по семи перечисленным ниже адресам:

г. Новосибирск, Дзержинский район пр-кт Дзержинского, д. 12/1
г. Новосибирск, Заельцовский район ул. Д. Ковальчук, д. 276
г. Новосибирск, Калининский район ул. Театральная, д. 44
г. Новосибирск, Железнодорожный Октябрьский район Центральный район ул. Серебренниковская, д. 4/1
г. Новосибирск, Кировский район Ленинский район Новосибирский район пл. Труда, д. 1
г. Новосибирск, Советский район ул. Иванова, д. 4
г. Новосибирск, Первомайский район ул. Первомайская, д. 176

Это бывшие отделения Пенсионного фонда России, точно также и в Бердске Социальный фонд открылся в бывшем отделении ПФР по адресу ул. Островского, д. 66.

Социальный фонд является правопреемником Пенсионного фонда и будет полностью выполнять все услуги последнего, начислять и выплачивать пенсии и пособия.

Александр Терепа стал Управляющим Отделением Социального фонда Новосибирской области
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Управляющим Новосибирского отделения Пенсионного фонда назначен Александр Терепа, который возглавлял Пенсионный фонд в области с 2010 года.

#Ольга Храмушкина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пенсионный фонд#Социальный фонд#Пенсии
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