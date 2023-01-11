Несмотря на то, что постоянные вывески для отделений Социального фонда в Новосибирске пока сделать не успели, фонд работает с 4 января 2023 года в Новосибирске, как минимум, по семи перечисленным ниже адресам:
г. Новосибирск, Дзержинский район пр-кт Дзержинского, д. 12/1
г. Новосибирск, Заельцовский район ул. Д. Ковальчук, д. 276
г. Новосибирск, Калининский район ул. Театральная, д. 44
г. Новосибирск, Железнодорожный Октябрьский район Центральный район ул. Серебренниковская, д. 4/1
г. Новосибирск, Кировский район Ленинский район Новосибирский район пл. Труда, д. 1
г. Новосибирск, Советский район ул. Иванова, д. 4
г. Новосибирск, Первомайский район ул. Первомайская, д. 176
Это бывшие отделения Пенсионного фонда России, точно также и в Бердске Социальный фонд открылся в бывшем отделении ПФР по адресу ул. Островского, д. 66.
Социальный фонд является правопреемником Пенсионного фонда и будет полностью выполнять все услуги последнего, начислять и выплачивать пенсии и пособия.
Управляющим Новосибирского отделения Пенсионного фонда назначен Александр Терепа, который возглавлял Пенсионный фонд в области с 2010 года.