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В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей

Сегодня, 02:45
Фото: atas.info
Мэрия Новосибирска проиграла более 3 млн рублей в суде по иску связанной с IKEA
Мэрия Новосибирска проиграла более 3 млн рублей в суде по иску связанной с IKEA компанией ООО «Ингка Сентрес Рус Проперти Б». Об этом говорится на сайте Арбитражного суда региона.

Судья постановил, что городская администрация обогатилась на том, что компания переплатила за аренду помещения на улице Ватутина. Земельный участок там сдали для возведения торгового центра.

«По аренде дочерняя компания ИКЕА переплатила 10 июня 2015 года, а иск был подан намного позже. Этим апеллировали представители мэрии на суде, заявляя о пропуске срока исковой давности. Но суд постановил, что по акту сверки муниципалитет остался в долгу перед ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б»», - говорится в картотеке дела.

По решению арбитража, мэрия должна выплатить свыше 3 млн рублей компании. Власти с этим не согласны и готовят апелляционную жалобу.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мэрия#Икеа
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