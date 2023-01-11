В Новосибирске связанная с IKEA компания отсудила у мэрии 3 млн рублей

Судья постановил, что городская администрация обогатилась на том, что компания переплатила за аренду помещения на улице Ватутина. Земельный участок там сдали для возведения торгового центра.
«По аренде дочерняя компания ИКЕА переплатила 10 июня 2015 года, а иск был подан намного позже. Этим апеллировали представители мэрии на суде, заявляя о пропуске срока исковой давности. Но суд постановил, что по акту сверки муниципалитет остался в долгу перед ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти Б»», - говорится в картотеке дела.
По решению арбитража, мэрия должна выплатить свыше 3 млн рублей компании. Власти с этим не согласны и готовят апелляционную жалобу.