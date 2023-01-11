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В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января

Сегодня, 04:28
Фото: АСТ-54/ВК
Термометр на вокзале «Новосибирск-Главный» показал -51°C
Термометр на вокзале «Новосибирск-Главный» показал -51°C и взбудоражил горожан. Они начали активное общение на тему сибирских морозов в соцсети во «ВКонтакте».

В среду, 11 января, в город ворвались жуткие морозы. Даже с табло на здании ЖД вокзала произошел сбой, и оно показало -51 градус.

«Даже табло сошло с ума от таких диких морозов»;
«Термометр точно перегнул палку, но не критично потому, что сейчас правда морозильник -39 градусов показывает мой градусник за окном», - пишут новосибирцы в соцсети.

По шуточному мнению некоторых, -51°C «подкрутили» водители сервисов такси. Якобы из-за подобных морозов у них больше работы и больше денег с заказов.

Напомним, как раз сегодня, 11 января, такси подняли цены в 2 раза из-за холодов.




В Новосибирске в 2 раза подорожало такси из-за лютых морозов 11 января
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мороз#Погода
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