В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января

В среду, 11 января, в город ворвались жуткие морозы. Даже с табло на здании ЖД вокзала произошел сбой, и оно показало -51 градус.
«Даже табло сошло с ума от таких диких морозов»;
«Термометр точно перегнул палку, но не критично потому, что сейчас правда морозильник -39 градусов показывает мой градусник за окном», - пишут новосибирцы в соцсети.
По шуточному мнению некоторых, -51°C «подкрутили» водители сервисов такси. Якобы из-за подобных морозов у них больше работы и больше денег с заказов.
Напомним, как раз сегодня, 11 января, такси подняли цены в 2 раза из-за холодов.