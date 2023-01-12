Эксплуатирующая организация начала прием помещений многофункциональной ледовой арены

Собраны места для игроков в раздевалках «хозяев» и «гостей». Всего на основной и тренировочной арене 10 раздевалок. Основные раздевалки площадью 150 кв.м., помимо главного помещения включают медицинский блок, тренерскую, мастерскую (помещение для заточки и ремонта коньков), комнату для сушилок хоккейной формы и даже «кухню». Дизайн мебели включает в себя элементы символики хоккейного клуба «Сибирь». На основной арене завершается тестирование работы телескопических трибун – бличеров, пуско-наладочные работы звукового оборудования и оборудования для трансляций матчей, системы безопасности и навигации, системы подъема флагов и установка защитной сетки. В помещениях арены продолжается наведение чистоты. После очистки основного поля от строительной пыли начнется заливка льда, которая будет проходить в несколько этапов.