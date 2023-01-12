По словам новосибирцев, рейс Новосибирск-Пхукет задержали почти на сутки. Вылететь сибиряки должны были в 01:30 12 января. Однако рейс перенесли на 23:00.
«Прямо сейчас в аэропорту Новосибирска происходит беспредел: мы прождали рейс «Аэрофлота» до Пхукета несколько часов. Рейс перенесли на 23:00. На сутки», — прокомментировали пассажиры в ВК-группе.
Кроме того, по словам горожан, их не выпускают из аэропорта. Судя по онлайн-табло, регистрация на рейс уже завершилась. Что стало причиной такой задержки, в аэропорту не комментируют.
Напомним, ранее вылет самолета «Новосибирск – Анталия» задержали на 10 часов. Пассажиры находились в аэропорту Толмачево в ожидании вылета.