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Рейс из Новосибирска до Пхукета задержали почти на сутки

Сегодня, 03:25
Фото: atas.info
Вылет задержали почти на сутки
В новосибирском аэропорту Толмачево на сутки задержали рейс до Пхукета, о чем стало известно из ВК-группы «Инцидент Новосибирск».

По словам новосибирцев, рейс Новосибирск-Пхукет задержали почти на сутки. Вылететь сибиряки должны были в 01:30 12 января. Однако рейс перенесли на 23:00.

«Прямо сейчас в аэропорту Новосибирска происходит беспредел: мы прождали рейс «Аэрофлота» до Пхукета несколько часов. Рейс перенесли на 23:00. На сутки», — прокомментировали пассажиры в ВК-группе.

Кроме того, по словам горожан, их не выпускают из аэропорта. Судя по онлайн-табло, регистрация на рейс уже завершилась. Что стало причиной такой задержки, в аэропорту не комментируют.  

Рейс Новосибирск-Анталья задержали сегодня почти на 10 часов
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Напомним, ранее вылет самолета «Новосибирск – Анталия» задержали на 10 часов. Пассажиры находились в аэропорту Толмачево в ожидании вылета. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево
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