По данным МЧС по Новосибирской области, пожар произошел утром 12 января на улице 3-я Кустарная.
В 9:12 пожарные приехали на вызов и начали устранять возгорание. Огонь захватил три частных дома. Площадь пожара – 300 квадратных метров.
Все жильцы самостоятельно эвакуировались на улицу. По оперативным данным, ЧП обошлось без пострадавших. В 10:30 пожар локализировали.
Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.
Напомним, ранее ребенок в Новосибирске выпрыгнул из окна квартиры на 4 этаже на улице Бориса Богаткова.