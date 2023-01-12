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Три частных дома вспыхнули в лютый мороз в Новосибирске

Сегодня, 04:24
Фото: ВК/АСТ-54
Причины пожара неизвестны

В Новосибирске сгорели три частных дома в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном секторе, подробности озвучили в МЧС по региону.

По данным МЧС по Новосибирской области, пожар произошел утром 12 января на улице 3-я Кустарная.

В 9:12 пожарные приехали на вызов и начали устранять возгорание. Огонь захватил три частных дома. Площадь пожара – 300 квадратных метров.

Все жильцы самостоятельно эвакуировались на улицу. По оперативным данным, ЧП обошлось без пострадавших. В 10:30 пожар локализировали.

Что стало причиной возгорания – предстоит выяснить специалистам.

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Напомним, ранее ребенок в Новосибирске выпрыгнул из окна квартиры на 4 этаже на улице Бориса Богаткова.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар
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