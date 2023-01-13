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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Новосибирске пропал студент-первокурсник Степан Малков

Сегодня, 16:14
Фото: 1MI
Пропал студент Степан Малков
Сегодня об этом сообщил изданию «Om1.ru» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

О молодом человеке ничего не известно с 11 января.
По мнению специалистов, составивших психологический портрет юноши, парень мог уехать в другой город.
Он оставил несколько странные сообщения в соцсетях, а теперь ни с кем не выходит на связь и не появляется в группах.
Волонтеры сообщают его приметы — рост около 180 сантиметров, волосы светлые, глаза серые.
Одет в черную куртку, темные джинсы, черную шапку. Имеет светло-коричневую сумку.
О нахождении молодого человека просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

Ранее сообщалось, что волонтеры начали поиски 51-летнего Сергея Брыскина, который пропал 30 декабря в Новосибирске. Раньше он никогда бесследно не исчезал, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

#Происшествия#Новосибирск#Розыск#Студент
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