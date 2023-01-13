В Новосибирске пропал студент-первокурсник Степан Малков

О молодом человеке ничего не известно с 11 января.

По мнению специалистов, составивших психологический портрет юноши, парень мог уехать в другой город.

Он оставил несколько странные сообщения в соцсетях, а теперь ни с кем не выходит на связь и не появляется в группах.

Волонтеры сообщают его приметы — рост около 180 сантиметров, волосы светлые, глаза серые.

Одет в черную куртку, темные джинсы, черную шапку. Имеет светло-коричневую сумку.

О нахождении молодого человека просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.