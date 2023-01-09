В Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом 51-летнего мужчину

Известно, что мужчина ушел в неизвестном направлении из дома в Октябрьском районе. Семью предупредил, что отлучится по делам и не вернулся.
«Сибиряк ранее не исчезал. Один раз его не было дома по семейным обстоятельствам несколько дней, но о том, где он все знали. А сейчас о его местонахождении не знают ни коллеги, ни друзья. Телефон в не доступа», - рассказала руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Пропавшего новосибирца разыскивают по следующим приметам: рост 185 см, седой с карими глазами. Может быть одет в синие джинсы, черный пуховик и темно-синюю шапку.