atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом 51-летнего мужчину

Сегодня, 08:59
Фото: Лиза Алерт/ВК
В Новосибирске ищут пропавшего перед Новым годом 51-летнего мужчину
Волонтеры начали поиски 51-летнего Сергея Брыскина, который пропал 30 декабря в Новосибирске. Раньше он никогда бесследно не исчезал, сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Известно, что мужчина ушел в неизвестном направлении из дома в Октябрьском районе. Семью предупредил, что отлучится по делам и не вернулся.

«Сибиряк ранее не исчезал. Один раз его не было дома по семейным обстоятельствам несколько дней, но о том, где он все знали. А сейчас о его местонахождении не знают ни коллеги, ни друзья. Телефон в не доступа», - рассказала руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. 

Пропавшего новосибирца разыскивают по следующим приметам: рост 185 см, седой с карими глазами. Может быть одет в синие джинсы, черный пуховик и темно-синюю шапку.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Поиск#Пропал#Лиза Алерт
Подпишитесь
В Новосибирске выбрали победителей фестиваля снежных скульптур-2023
Вчера, 11:24
График аттестации педагогов в Новосибирске в 2023 году – сроки подачи документов
Вчера, 06:27
О жутком морозе до -37 ℃ и ураганном ветре предупредили жителей Новосибирска
Сегодня, 02:33
"Вы невменяемые?" – какие поблажки получили строители в последние дни 2022 года
Сегодня, 08:06
Убийство 33-летнего новосибирца могли скрыть благодаря фейерверку
Сегодня, 01:55
Сдать елку на переработку в Новосибирске в январе-2023: дата и все адреса
Сегодня, 01:22