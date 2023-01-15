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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

62-летню женщину и ее 8-летнюю внучку сбила "Хонда" в Заельцовском районе

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI
Авария в Заельцовском районе: пострадали женщина и ребенок

В Новосибирске машина сбила 62-летнюю женщину и ее 8-летнюю внучку

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщило издание «НГС».

Известно, что ДТП произошло на улице Кропоткина, возле дома № 271.
Водитель автомобиля «Хонда-Стрим» ехал по Ипподромской со стороны Народной.

Возле 271-го дома 52-летний автомобилист наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в установленном месте и на разрешающий сигнал сфетофора.
Девочка и ее бабушка доставлены в леченое учреждение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на трассе ДТП: у фуры свернуло кабину, автобус поврежден.

#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Хонда#Бабушка#Внучка#ДТП
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