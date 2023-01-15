62-летню женщину и ее 8-летнюю внучку сбила "Хонда" в Заельцовском районе

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Известно, что ДТП произошло на улице Кропоткина, возле дома № 271.
Водитель автомобиля «Хонда-Стрим» ехал по Ипподромской со стороны Народной.
Возле 271-го дома 52-летний автомобилист наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в установленном месте и на разрешающий сигнал сфетофора.
Девочка и ее бабушка доставлены в леченое учреждение.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на трассе ДТП: у фуры свернуло кабину, автобус поврежден.