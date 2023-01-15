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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Владимир Богдашов из Барабинска погиб в зоне СВО

Сегодня, 17:43
Фото: 1MI
Владимир Богдашов из Барабинска погиб в зоне СВО

Владимир Богдашов из НСО погиб в зоне СВО. Он был родом из Барабинска

Об этом сообщает издание «Весь Искитим».

О гибели 42-летнего уроженца Барабинска Владимира Богдашова, который находился в зоне СВО, стало известно 14 января.
Еще сообщается, что у погибшего осталась старенькая мама.
Тело Владимира Богдашова грузом-200 в ближайшее время доставят в его родной Барабинск, родные и близкие смогут с ним проститься.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области простятся с военнослужащим Романом Кулешовым, который погиб в СВО, о чем стало известно с сайта администрации Баганского района.

#Спецоперация#Новосибирская область
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