Владимир Богдашов из Барабинска погиб в зоне СВО

О гибели 42-летнего уроженца Барабинска Владимира Богдашова, который находился в зоне СВО, стало известно 14 января.

Еще сообщается, что у погибшего осталась старенькая мама.

Тело Владимира Богдашова грузом-200 в ближайшее время доставят в его родной Барабинск, родные и близкие смогут с ним проститься.