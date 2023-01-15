Владимир Богдашов из Барабинска погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
О гибели 42-летнего уроженца Барабинска Владимира Богдашова, который находился в зоне СВО, стало известно 14 января.
Еще сообщается, что у погибшего осталась старенькая мама.
Тело Владимира Богдашова грузом-200 в ближайшее время доставят в его родной Барабинск, родные и близкие смогут с ним проститься.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области простятся с военнослужащим Романом Кулешовым, который погиб в СВО, о чем стало известно с сайта администрации Баганского района.