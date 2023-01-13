Военный из Новосибирской области Роман Кулешов погиб в зоне СВО

Как говорится на сайте администрации Баганского района, в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Новосибирской области Роман Кулешов.
В пятницу, 13 января состоится церемония прощания с военным. Земляка похоронят в селе Баган. Как уточнили в администрации, попрощаться с Романом можно с 10:00 до 12:00 в зале районного Дома культуры.
Также в память военнослужащего пройдет траурный митинг. Он запланирован на 12 часов. Подробности гибели, а также биография земляка на сайте не указаны.
Напомним, что также сегодня простятся с Алексеем Дулиным, погибшим в СВО. Церемония состоится в Краснообске.