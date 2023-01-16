Президент Путин призвал главу региона уделить больше внимания борьбе с туберкулезом

Глава государства подчеркнул, что местным властям следует усилить борьбу с туберкулезом, поскольку в новосибирском регионе заболеваемость TБЦ вдвое выше среднероссийской.

«Вы наверняка знаете об этом и этому нужно уделить, конечно, больше внимания», — подчеркнул Владимир Владимирович.

При этом российский президент отметил, что в региональном здравоохранении заметны положительные изменения.

Это, в частности, касается мер борьбы с онкологическими заболеваниями и развития системы здравоохранения на селе.