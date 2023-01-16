Президент Путин призвал главу региона уделить больше внимания борьбе с туберкулезом

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Глава государства подчеркнул, что местным властям следует усилить борьбу с туберкулезом, поскольку в новосибирском регионе заболеваемость TБЦ вдвое выше среднероссийской.
«Вы наверняка знаете об этом и этому нужно уделить, конечно, больше внимания», — подчеркнул Владимир Владимирович.
При этом российский президент отметил, что в региональном здравоохранении заметны положительные изменения.
Это, в частности, касается мер борьбы с онкологическими заболеваниями и развития системы здравоохранения на селе.
Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с новосибирским губернатором Андреем Травниковым запланирована 16 января 2023. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.