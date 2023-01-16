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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Президент Путин призвал главу региона уделить больше внимания борьбе с туберкулезом

Сегодня, 12:14
Фото: https://vk.com/kremlin_news
Губернатор Новосибирской области встретился с президентом России

Президент РФ Путин поручил главе НСО усилить борьбу с туберкулезом в регионе

Сегодня состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Глава государства подчеркнул, что местным властям следует усилить борьбу с туберкулезом, поскольку в новосибирском регионе заболеваемость TБЦ вдвое выше среднероссийской.
«Вы наверняка знаете об этом и этому нужно уделить, конечно, больше внимания», — подчеркнул Владимир Владимирович.
При этом российский президент отметил, что в региональном здравоохранении заметны положительные изменения.
Это, в частности, касается мер борьбы с онкологическими заболеваниями и развития системы здравоохранения на селе.

Ранее сообщалось, что встреча Владимира Путина с новосибирским губернатором Андреем Травниковым запланирована 16 января 2023. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Президент#Губернатор#Туберкулез
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