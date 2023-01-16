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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Кремле сообщили, что президент Путин проведет встречу с губернатором Травниковым

Сегодня, 11:00
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин

Встречу Путина и Травникова 16 января 2023 анонсировал Песков

Встреча Владимира Путина с новосибирским губернатором Андреем Травниковым запланирована 16 января 2023. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

В графике главы государства Владимира Путина в понедельник 16 января запланирована рабочая встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В 2023 году в Новосибирской области должны пройти очередные губернаторские выборы. Ранее о перспективах своего участия в губернаторских выборах Андрей Травников говорил на пресс-конференции по итогам 2022 года. «Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. И чем позднее она начнется – тем лучше для работы. Ярких компаний [избирательных компаний] в регионе не было несколько лет и многие «рвутся в бой», - ответил глава региона Андрей Травников, на вопрос – определился ли он с участием в выборах губернатора Новосибирской области 2023 года. «Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету. Поэтому я не озвучиваю решение до поры, до времени», - говорил Травников 16 декабря 2022.

Андрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023
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#Дмитрий Тростников#Политика#Новосибирская область#Владимир Путин#Андрей Травников#Губернатор#Выборы#Встреча
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