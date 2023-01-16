Стало известно, о чем Путин разговаривал с Травниковым на встрече 16 января

Напомним, что в 2023 году Новосибирской области предстоят очередные губернаторские выборы. Ранее, до встречи с президентом, Андрей Травников очень осторожно комментировал перспективы своего участия в них. «Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету», - ответил на в декабре вопрос журналистов Андрей Травников на пресс-конференции по итогам 2022 года.