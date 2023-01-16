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Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Стало известно, о чем Путин разговаривал с Травниковым на встрече 16 января

Сегодня, 11:26
Губернатор Андрей Травников общался с Президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи

Встреча Путина и Травникова прошла в режиме видео-конференции 16 января

Встреча Президента РФ Владимира Путина с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым прошла 16 января 2023 в режиме видео-конференции. Осенью в регионе должны пройти очередные губернаторские выборы.

Владимир Путин отметил лидерство Новосибирской области по многим показателям. «Все параметры весьма достойные, удовлетворительные», - отметил глава государства.

Андрей Травников, общаясь с лидером страны в режиме пресс-конференции отметил, что ВРП Новосибирской области за пять лет без учёта инфляции в сопоставимых ценах вырос на 11%, рост промышленного производства составил 122,8%. 330 млрд рублей привлечено в экономику региона, что больше, чем было в 2017 году – тогда было 175 (осенью 2017 Владимир Путин назначил Андрея Травникова и.о. губернатора Новосибирской области).

На встрече обсуждались также успехи строительного комплекса области и перспективы федеральных программ «Академгородок 2.0» и развития аэропорта «Толмачево». Как подчеркнул Травников, обе программы были поддержаны Путиным еще в 2018 году. Новосибирский губернатор даже пригласил Владимира Путина на открытие нового терминала «Толмачево».

По итогам разговора Путин поблагодарил Транвикова за «большую работу». Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Напомним, что в 2023 году Новосибирской области предстоят очередные губернаторские выборы. Ранее, до встречи с президентом, Андрей Травников очень осторожно комментировал перспективы своего участия в них.  «Я решение принял, но его не озвучу. Лишняя политическая суета в настоящий период ни к чему. Я сознательно этот момент оттягиваю. Лучше сегодня заниматься помощью военным, помощью жителям Донбасса, развитие региона и не отвлекаться на политическую суету», - ответил на в декабре вопрос журналистов Андрей Травников на пресс-конференции по итогам 2022 года.

Андрей Травников принял решение относительно участия в выборах губернатора 2023
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#Дмитрий Тростников#Политика#Новосибирская область#Владимир Путин#Андрей Травников#Губернатор#Выборы#Президент#Встреча
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