Федеральные телеканалы оболгали новосибирского сироту

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Пьяный дебош двух пассажиров рейса Банкок -Москва активно обсуждался в федеральных СМИ. Журналисты, доверившись информации, размещенной в телеграм-канале “Baza”, признали в одном из дебоширов новосибирца Сергея Овчаренко.
Особенный интерес у них вызвали фотографии молодого человека с голым торсом и в короне.
Однако, нарушителем спокойствия оказался житель Красноярска, которого спутали с сибиряком Сергеем Овчаренко.
“13 января я проснулся от того, что мои мессенджеры и соцсети буквально разрывались от сообщений друзей. Они пересылали мне ссылки на выпуски новостей и посты в Telegram и спрашивали: «Куда ты опять вляпался, Серега?» Я сразу позвонил бабушке, она старенькая, сказал, чтобы не верила тому, что увидит: она часто смотрит телевизор”, — цитирует Сергея новосибирское издание НГС.
В данный момент Сергей Овчаренко вместе со своим представителем отправили в редакции оклеветавших его телеканалов досудебные требования. От каждого СМИ они требуют по одному миллиону рублей компенсации.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском осудили дебошира, устроившего драку с полицией на борту самолета.