Федеральные телеканалы оболгали новосибирского сироту

“13 января я проснулся от того, что мои мессенджеры и соцсети буквально разрывались от сообщений друзей. Они пересылали мне ссылки на выпуски новостей и посты в Telegram и спрашивали: «Куда ты опять вляпался, Серега?» Я сразу позвонил бабушке, она старенькая, сказал, чтобы не верила тому, что увидит: она часто смотрит телевизор”, — цитирует Сергея новосибирское издание НГС.