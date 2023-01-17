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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Федеральные телеканалы оболгали новосибирского сироту

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
з миллиона намерен потребовать от федеральных СМИ новосибирец Сергей Овчаренко

Сирота из Новосибирска планирует иск на 3 млн рублей против федеральных телеканалов

“НТВ”, “РЕН ТВ” и “Россия-1” прославили Сергея Овчаренко, обвинив новосибирца в дебоше на борту самолета, в котором нашего земляка не было.

Пьяный дебош двух пассажиров рейса Банкок -Москва активно обсуждался в федеральных СМИ. Журналисты, доверившись информации, размещенной в телеграм-канале “Baza”, признали в одном из дебоширов новосибирца Сергея Овчаренко.

Особенный интерес у них вызвали фотографии молодого человека с голым торсом и в короне.  

Однако, нарушителем спокойствия оказался житель Красноярска, которого спутали с сибиряком Сергеем Овчаренко.    

“13 января я проснулся от того, что мои мессенджеры и соцсети буквально разрывались от сообщений друзей. Они пересылали мне ссылки на выпуски новостей и посты в Telegram и спрашивали: «Куда ты опять вляпался, Серега?» Я сразу позвонил бабушке, она старенькая, сказал, чтобы не верила тому, что увидит: она часто смотрит телевизор”, — цитирует Сергея новосибирское издание НГС.

В данный момент Сергей Овчаренко вместе со своим представителем отправили в редакции оклеветавших его телеканалов досудебные требования. От каждого СМИ они требуют по одному миллиону рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском осудили дебошира, устроившего драку с полицией на борту самолета.

#Общество#Происшествия#Новосибирск#ТВ-каналы#Иск#Новосибирец#Самолет#Дебош
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