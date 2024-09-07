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2024
Самый толстый мужчина решил похудеть — как он выглядит
Мужчина не смог самостоятельно снизить огромный вес и обратился за помощью к специалистам, об этом стало известно в эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале.
7 сентября, 06:08
100 тысяч рублей выиграла жительница Новосибирска в программе «Пятеро на одного»
Женщина задала вопрос, на который никто из участников программы не смог ответить, эфир шоу состоялся в субботу утром.
31 августа, 08:24
2023
Федеральные телеканалы оболгали новосибирского сироту
“НТВ”, “РЕН ТВ” и “Россия-1” прославили Сергея Овчаренко, обвинив новосибирца в дебоше на борту самолета, в котором нашего земляка не было.
17 января 2023, 11:43

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