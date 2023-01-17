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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Новосибирске появилась на свет первая королевская двойня 2023 года

Сегодня, 05:04
Фото: 1MI
Первая двойня 2023 года в Новосибирске стала «королевской»
Первая двойня 2023 года в Новосибирске стала «королевской». Об этом сообщает отдел ЗАГС по Кировскому району.

Малыши появились на свет в начале января у семейной пары Андрея и Тамары Левановых. Девочку они назвали Алиса, а мальчика Артём.

«Последние несколько лет - это самые популярные имена. Алиса означает «великодушная», а Артем – «здоровый». Королевская двойня самый большой подарок для родителей», - отметили в ЗАГСе.

Напомним, «королевскими» называют разнополых близнецов от одной беременности.

Ранее Atas.info узнал, сколько родилось в Новосибирской области детей в 2022 году. А также о том, как их чаще называли.

Горыня и Элла-Эстель: как называли детей в Новосибирске в 2022 году
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Близнецы
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