В Новосибирске появилась на свет первая королевская двойня 2023 года

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Малыши появились на свет в начале января у семейной пары Андрея и Тамары Левановых. Девочку они назвали Алиса, а мальчика Артём.
«Последние несколько лет - это самые популярные имена. Алиса означает «великодушная», а Артем – «здоровый». Королевская двойня самый большой подарок для родителей», - отметили в ЗАГСе.
Напомним, «королевскими» называют разнополых близнецов от одной беременности.
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