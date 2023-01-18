Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
"Есть события о которых нужно помнить всегда. События, забыв которые теряется смысл происходящего. Почему мы здесь, ради чего мы ведем эту борьбу, живём и умираем," - написал Ростислав Антонов под видео с мемориалом на Аллее ангелов.
Этот памятник стал очередным напоминанием, объяснением происходящих сегодня событий. По словам Антонова, обстрелы Донецка украинскими войсками продолжаются. В день, когда он снял видео, снова был обстрелян Донецк, при разрушениях торгового центра, аптеки и жилого дома погибли люди.
В своем сообщении депутат ответил на слова, которые часто звучат с украинской стороны, "...что сейчас гибнет больше, чем убили они за годы минских соглашений". Причиной сегодняшней беды стали бесчеловечные преступления по отношению к мирным людям, к детям. "Это прямое следствие того, что преступная людоедская идеология захватила власть в Киеве. Мы здесь для того чтобы всё это прекратить. Вечная память невинным жертвам," - завершил свое сообщение Антонов.
В июне 2022 года Ростислав Антонов был назначен внештатным советником главы ДНР.