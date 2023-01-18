atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Новосибирский депутат Ростислав Антонов снял видео об Аллее ангелов

Сегодня, 04:31
Фото: Страница ВКонтакте Ростислава Антонова
Есть события о которых нужно помнить всегда, - написал Ростислав Антонов под видео о небольшом памятнике детям, погибшим в ДНР

О чем нужно помнить всегда - Аллея ангелов в Донецке

Новосибирский депутат Ростислав Антонов с февраля 2022 года регулярно делает публикации из ДНР, рассказывая и показывая предысторию и причины сегодняшних событий. Последнее видео на его странице ВКонтакте - об Аллее ангелов, мемориале детям, погибшим в результате обстрелов украинской стороной.

"Есть события о которых нужно помнить всегда. События, забыв которые теряется смысл происходящего. Почему мы здесь, ради чего мы ведем эту борьбу, живём и умираем," - написал Ростислав Антонов под видео с мемориалом на Аллее ангелов.
Этот памятник стал очередным напоминанием, объяснением происходящих сегодня событий. По словам Антонова, обстрелы Донецка украинскими войсками продолжаются. В день, когда он снял видео, снова был обстрелян Донецк, при разрушениях торгового центра, аптеки и жилого дома погибли люди. 

В своем сообщении депутат ответил на слова, которые часто звучат с украинской стороны, "...что сейчас гибнет больше, чем убили они за годы минских соглашений". Причиной сегодняшней беды стали бесчеловечные преступления по отношению к мирным людям, к детям. "Это прямое следствие того, что преступная людоедская идеология захватила власть в Киеве. Мы здесь для того чтобы всё это прекратить. Вечная память невинным жертвам," - завершил свое сообщение Антонов.

Депутат новосибирского горсовета Антонов назначен советником главы ДНР
Узнать подробнее

В июне 2022 года Ростислав Антонов был назначен внештатным советником главы ДНР.

#Ольга Храмушкина#Общество#ДНР#Новосибирская область#СВО#Ростислав Антонов#Зона СВО#Донецк#Спецоперация#Дети
Подпишитесь
Мобилизованные ветераны из Новосибирской области возвращаются домой
Вчера, 09:30
Опубликованы фотографии погибших на СВО военных из Новосибирской области
Сегодня, 05:18
Сбитый экс-депутатом ребенок из Татарска отметил день рождения с Никасом Сафроновым
Сегодня, 02:52
Банкротство «Экологии-Новосибирск» грозит «провалиться» в конкурсное производство
Вчера, 09:39
В Новосибирской области оборудуют 29 купелей на Крещение-2023
Вчера, 07:14