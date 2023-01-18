"Есть события о которых нужно помнить всегда. События, забыв которые теряется смысл происходящего. Почему мы здесь, ради чего мы ведем эту борьбу, живём и умираем," - написал Ростислав Антонов под видео с мемориалом на Аллее ангелов.

Этот памятник стал очередным напоминанием, объяснением происходящих сегодня событий. По словам Антонова, обстрелы Донецка украинскими войсками продолжаются. В день, когда он снял видео, снова был обстрелян Донецк, при разрушениях торгового центра, аптеки и жилого дома погибли люди.