Депутат новосибирского горсовета Антонов назначен советником главы ДНР

"По факту, этот документ просто фиксирует мою сегодняшнюю роль, когда я много времени уделяю доставке гуманитарной помощи, часто бываю на передовой, работаю с органами власти республики. Но официальная должность дает возможность делать эту работу быстрее. Чиновники из местных администраций различных уровней теперь обязаны мне содействие, и многие рутинные вопросы будут решаться быстрее", - говорит Ростислав Антонов.