Депутат новосибирского горсовета Антонов назначен советником главы ДНР

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов стал советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Официальный указ о назначении новосибирца на эту должность подписал глава ДНР Денис Пушилин.
"По факту, этот документ просто фиксирует мою сегодняшнюю роль, когда я много времени уделяю доставке гуманитарной помощи, часто бываю на передовой, работаю с органами власти республики. Но официальная должность дает возможность делать эту работу быстрее. Чиновники из местных администраций различных уровней теперь обязаны мне содействие, и многие рутинные вопросы будут решаться быстрее", - говорит Ростислав Антонов.
Антонов пояснил, что должность советника общественная, не предусматривает выплаты денежного вознаграждения, соответственно, его новое назначение не вступает в противоречие со статусом депутата городского совета Новосибирска.
С точки зрения текущей работы ничего не изменится, считает депутат: "Как тратил половину времени на доставку помощи на Донбасс и решение там вопросов гуманитарного характера, так и останется".
Переезжать в ДНР Ростислав Антонов не намерен и будет по-прежнему заниматься текущей работой муниципального депутата. По словам собеседника редакции, деятельность в статусе советника главы ДНР позволит ему приобрести новый опыт организационной работы, который пригодится ему в Новосибирске.
Начиная с 2014 года Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, "Донецк стал вторым родным городом". После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.