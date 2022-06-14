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Депутат новосибирского горсовета Антонов назначен советником главы ДНР

14 июня 03:45
Фото: Артем Шершнев
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении своим советником депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова. Как сообщил редакции Atas.info Антонов, эта формальность никак не меняет ни интенсивность его гуманитарных миссий на Донбассе, ни текущей работы на своем избирательном округе

Депутат новосибирского горсовета Ростислав Антонов стал советником главы Донецкой Народной Республики по гуманитарным вопросам. Официальный указ о назначении новосибирца на эту должность подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"По факту, этот документ просто фиксирует мою сегодняшнюю роль, когда я много времени уделяю доставке гуманитарной помощи, часто бываю на передовой, работаю с органами власти республики. Но официальная должность дает возможность делать эту работу быстрее. Чиновники из местных администраций различных уровней теперь обязаны мне содействие, и многие рутинные вопросы будут решаться быстрее", - говорит Ростислав Антонов.

Антонов пояснил, что должность советника общественная, не предусматривает выплаты денежного вознаграждения, соответственно, его новое назначение не вступает в противоречие со статусом депутата городского совета Новосибирска.

Фото: из аккаунта в VK Ростислава Антонова

С точки зрения текущей работы ничего не изменится, считает депутат: "Как тратил половину времени на доставку помощи на Донбасс и решение там вопросов гуманитарного характера, так и останется".

Переезжать в ДНР Ростислав Антонов не намерен и будет по-прежнему заниматься текущей работой муниципального депутата. По словам собеседника редакции, деятельность в статусе советника главы ДНР позволит ему приобрести новый опыт организационной работы, который пригодится ему в Новосибирске.

Начиная с 2014 года Ростислав Антонов занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи жителям Донбасса, по его словам, "Донецк стал вторым родным городом". После начала спецоперации много времени проводит в ДНР.

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