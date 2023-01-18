Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Священнослужитель Вознесенского собора отметил, что ещё более полувека назад окунаться в купели на Крещение было недопустимо, а сейчас только чудаки вкладывают в этот обряд какой-то дузовный смысл.
«Сто лет назад, когда во многих селениях не было водопровода, а вода в реках была чистая, её освящали и раздавали людям, они пользовались Великой святыней целый год. И было бы странно увидеть, что в ней тут же купаются», - высказался Отец Дмитрий.
С его слов, Церковь никак не относится к купанию в прорубях на Крещение: не может ни одобрить, ни запретить. Ведь такие ныряния могут навредить здоровью.
«Купели организует и контролирует не церковь, а МЧС. Для некоторых людей очень рискованно окунаться в холод после тепла. Перепады температур могут у одних вызвать положительные эмоции, у других обострить серьезные болезни. Да и купание в купелях никак не связны с церковными обычаями. Это относительно новая традиция. Человек может найти духовный смысл в этом только, помолившись на праздничном богослужении в храме. И только очень наивные люди думают, что только так они очистятся от грехов», - заключил Дмитрий Сальников.
Напомним, в Новосибирской области в день Крещения откроют 29 купелей. На каждом объекте будут дежурить спасатели и фельдшеры скорой помощи.