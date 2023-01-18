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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Только наивные верят в избавлении от грехов в купели - священник из Новосибирска

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
Священник посоветовал новосибирцам не искать духовный смысл в купелях на Крещение

Новосибирский священник рассказал, можно ли смыть грехи в проруби на Крещение-2023

Священник Дмитрий Сальников в разговоре с Atas.info посоветовал новосибирцам не искать духовный смысл при омовении в купелях на Крещение-2023. По его мнению, этот обряд не связан с Церковью и верой в Господа.

Священнослужитель Вознесенского собора отметил, что ещё более полувека назад окунаться в купели на Крещение было недопустимо, а сейчас только чудаки вкладывают в этот обряд какой-то дузовный смысл.

«Сто лет назад, когда во многих селениях не было водопровода, а вода в реках была чистая, её освящали и раздавали людям, они пользовались Великой святыней целый год. И было бы странно увидеть, что в ней тут же купаются», - высказался Отец Дмитрий.

С его слов, Церковь никак не относится к купанию в прорубях на Крещение: не может ни одобрить, ни запретить. Ведь такие ныряния могут навредить здоровью.

«Купели организует и контролирует не церковь, а МЧС. Для некоторых людей очень рискованно окунаться в холод после тепла. Перепады температур могут у одних вызвать положительные эмоции, у других обострить серьезные болезни. Да и купание в купелях никак не связны с церковными обычаями. Это относительно новая традиция. Человек может найти духовный смысл в этом только, помолившись на праздничном богослужении в храме. И только очень наивные люди думают, что только так они очистятся от грехов», - заключил Дмитрий Сальников.

Напомним, в Новосибирской области в день Крещения откроют 29 купелей. На каждом объекте будут дежурить спасатели и фельдшеры скорой помощи.

Адреса купелей и график работы в Новосибирске на Крещение-2023
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Купели#Крещение#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание
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