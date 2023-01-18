Новосибирский священник рассказал, можно ли смыть грехи в проруби на Крещение-2023

Священник Дмитрий Сальников в разговоре с Atas.info посоветовал новосибирцам не искать духовный смысл при омовении в купелях на Крещение-2023. По его мнению, этот обряд не связан с Церковью и верой в Господа.