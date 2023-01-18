Наблюдение за температурой воды в Новосибирске проводится в период, когда отсутствует ледяной покров. Зимой вода практически всегда одной температуры от 0 до +2°C. В стоячей воде на глубине вода может быть на 1-2 градуса теплее, но в среднем в Оби зимой температура воды около нуля.