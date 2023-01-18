Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Наблюдение за температурой воды в Новосибирске проводится в период, когда отсутствует ледяной покров. Зимой вода практически всегда одной температуры от 0 до +2°C. В стоячей воде на глубине вода может быть на 1-2 градуса теплее, но в среднем в Оби зимой температура воды около нуля.
Для купания в проруби на Крещение большее значение имеет не температура воды, так как после замерзания реки она почти всегда одинакова, а температура окружающего воздуха, наличие или отсутствие ветра.
"Не стоит после купания идти раздетым даже несколько метров, важно сразу после выхода из проруби накинуть на себя теплые вещи, по возможности дойти до теплой палатки, вытереться и одеться," - говорит врач клиники "Здоровья" в Академгородке Ирина Фурсенко.
Несмотря на то, что это Крещение будет аномально теплым, не стоит пренебрегать этим советом. Напомним, что в Новосибирской области будет работать 29 купелей, 6 из них будут организованы в черте города.