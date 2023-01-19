Купели для заключенных организовали в НСО администрации исправительных колоний

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Священники вместе с паствой, пребывающей в местах заключения, отметили двунадесятый православный праздник - Крещение Господне.
«В ИК №18 прошёл праздничный молебен и великое освящение воды. В молебне участвовали порядка 30 осуждённых, а потом ещё порядка 45 человек пришли для участия в купании», – рассказал изданию « Сиб.фм» помощник начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков.
Ранее сообщалось, что на Крещение в ледяных прорубях окунулись в Новосибирской области более 10 тысяч человек.