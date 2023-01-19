Купели для заключенных организовали в НСО администрации исправительных колоний

Почти 1000 осужденных смогли окунуться в крещенских иорданях в Новосибирской области

В нынешнем году Крещение с последующим омовением в водоемах прошли почти во всех исправительных колониях: сначала молебен и великое освящение воды, затем традиционное погружение в крещенскую прорубь.