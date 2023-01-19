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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Купели для заключенных организовали в НСО администрации исправительных колоний

Сегодня, 13:32
Обряд окунания в крещенскую купель был для заключенных столь же важным событием, что и для мирских свободных граждан: Крещение Господне - оно для всех...

Почти 1000 осужденных смогли окунуться в крещенских иорданях в Новосибирской области

В нынешнем году Крещение с последующим омовением в водоемах прошли почти во всех исправительных колониях: сначала молебен и великое освящение воды, затем традиционное погружение в крещенскую прорубь.

Священники вместе с паствой, пребывающей в местах заключения, отметили двунадесятый православный праздник - Крещение Господне.

«В ИК №18 прошёл праздничный молебен и великое освящение воды. В молебне участвовали порядка 30 осуждённых, а потом ещё порядка 45 человек пришли для участия в купании», – рассказал изданию « Сиб.фм» помощник начальника ГУФСИН России по Новосибирской области по организации работы с верующими протоиерей Олег Просенков.

Ранее сообщалось, что на Крещение в ледяных прорубях окунулись в Новосибирской области более 10 тысяч человек.

#Общество#Крещение 2023 в Новосибирске: купели и купание#Новосибирск#Новосибирская область#Крещение#Заключенные#Купели#Праздник
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