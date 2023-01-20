Украинские БПЛА атаковали подшефный Новосибирской области район ЛНР

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:29
Это произошло в четверг, 19 января. Около 7 БПЛА пролетели над подшефной нашему региону территорией и попытались навредить важным объектам.
Но как отметил Травников в соцсетях, план противника провалился. Несколько беспилотных летательных аппаратов сбили российские военные, остальные разбились в лесу. Достичь цели удалось только 1 БПЛА.
Этот беспилотник смог добраться до постройки в Деркульском конном заводе №63. Однако серьезно он не навредил. Никто от его действий не пострадал.
Напомним, на днях несколько мобилизованных новосибирцев вернулись домой из зоны СВО. А ночью 18 января 2023 года новая партия солдат уехала в это направление.