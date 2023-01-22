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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Можно кутаться в две шубы: экстремальный мороз в -43 ударил по Новосибирской области

Сегодня, 04:39
Фото: 1MI
Жутко похолодало в Новосибирской области до -43°C 22 января

Жуткий 43-градусный мороз ударил по Новосибирской области 22 января

Температура воздуха Новосибирской области резко снизилась до -43°C в воскресенье, 22 января 2023 года. Самый экстремальный мороз в трех районах региона.

Сегодня утром термометры на окнах показали новосибирцам -43 градуса. Такое аномальное похолодание зафиксировано в Искитимском, Маслянинском и Сузунском районах.

Синоптики сообщают, что сейчас к -40°C близится температура в Тогучинском районе. Чуть теплее в Ордынском -37,9. В Колывани и Мошково в среднем -33 по Цельсию.

Утепляются, но не так тщательно, в данный момент жители Татарска. Им повезло больше всех, ведь в их районе всего -18 градусов. А вот в остальных около -30.

Напомним, ранее сервисы опубликовали оптимистичный прогноз погоды на февраль в Новосибирске.

Аномальное потепление или морозы: какая погода ожидает новосибирцев в феврале 2023
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Морозы#Погода
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