Можно кутаться в две шубы: экстремальный мороз в -43 ударил по Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Сегодня утром термометры на окнах показали новосибирцам -43 градуса. Такое аномальное похолодание зафиксировано в Искитимском, Маслянинском и Сузунском районах.
Синоптики сообщают, что сейчас к -40°C близится температура в Тогучинском районе. Чуть теплее в Ордынском -37,9. В Колывани и Мошково в среднем -33 по Цельсию.
Утепляются, но не так тщательно, в данный момент жители Татарска. Им повезло больше всех, ведь в их районе всего -18 градусов. А вот в остальных около -30.
Напомним, ранее сервисы опубликовали оптимистичный прогноз погоды на февраль в Новосибирске.