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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Не поделили дорогу: два автобуса разбились в ДТП в Новосибирске – кто пострадал

Сегодня, 05:30
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Автобусы №64 и №96 протаранили друг друга в Новосибирске

Два автобуса столкнулись возле театра «Красный факел» в Новосибирске

Автобусы №64 и №96 протаранили друг друга на остановке возле театра «Красный факел» в Новосибирске 22 января. Подробности ДТП раскрыли в ГИБДД региона.

Авария произошла в 9 часу утра на улице Ленина, 28. Пассажирские автобусы столкнулись так, что вылетели стекла.

«Медики оказали помощь одной пожилой пассажирке – ей 82 года. Больше никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняем», - уточнила инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

Как отметили в соцсетях ставшие свидетелями ДТП пассажиры, им пришлось ждать около получаса на остановке другой автобус. В это время на улице стоял 40-градусный мороз.

Напомним, вечером 21 января на Димитровском мосту в Новосибирске автобус с 40 пассажирами попал в массовое ДТП. Там столкнулись сразу 5 автомобилей.

ДТП с автобусом и 5 машинами в Новосибирске: как это произошло, кто пострадал
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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Автобус
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