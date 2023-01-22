Не поделили дорогу: два автобуса разбились в ДТП в Новосибирске – кто пострадал

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Авария произошла в 9 часу утра на улице Ленина, 28. Пассажирские автобусы столкнулись так, что вылетели стекла.
«Медики оказали помощь одной пожилой пассажирке – ей 82 года. Больше никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняем», - уточнила инспектор пропаганды БДД отдела ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.
Как отметили в соцсетях ставшие свидетелями ДТП пассажиры, им пришлось ждать около получаса на остановке другой автобус. В это время на улице стоял 40-градусный мороз.
Напомним, вечером 21 января на Димитровском мосту в Новосибирске автобус с 40 пассажирами попал в массовое ДТП. Там столкнулись сразу 5 автомобилей.