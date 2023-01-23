Мэрия Новосибирска запустила на "Госуслугах" опрос по итогам празднования Нового года

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По данным опроса новосибирская администрация решит какие практики станут новосибирскими традициями, а какие больше не будут мешать жителям города радоваться праздникам.
Участие в плебисците смогут принять лишь зарегистрированные пользователи.
В самом опроснике, помимо общих вопросов "понравилось ли вам новогоднее оформление города", есть более конкретные пункты. Например, можно выбрать какие праздничные площадки стоит заново возвести в новом году.
Напомним, что ранее мэрия обещала решить судьбу улицы Ленина на 2023 год общим голосованием. В ноябре ее перекрытие жители Новосибирска не оценили.