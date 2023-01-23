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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Мэрия Новосибирска запустила на "Госуслугах" опрос по итогам празднования Нового года

Сегодня, 12:22
Фото: atas.info
Новосибирская мэрия хочет узнать мнение горожан о проведенном праздновании Нового года.
На портале "Госуслуги" появился Опрос, посвященный качеству недавно проведенных в Новосибирске новогодних мероприятий.

По данным опроса новосибирская администрация решит какие практики станут новосибирскими традициями, а какие больше не будут мешать жителям города радоваться праздникам. 

Участие в плебисците смогут принять лишь зарегистрированные пользователи. 

В самом опроснике, помимо общих вопросов "понравилось ли вам новогоднее оформление города", есть более конкретные пункты. Например, можно выбрать какие праздничные площадки стоит заново возвести в новом году.

Напомним, что ранее мэрия обещала решить судьбу улицы Ленина на 2023 год общим голосованием. В ноябре ее перекрытие жители Новосибирска не оценили.

#Новый год#Опрос#Мэрия#Общество#Новосибирск
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