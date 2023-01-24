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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Задел зеркалом и проехал по обуви: водитель чуть не задавил школьников в Новосибирске

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
Водитель в Новосибирске чуть не сбил детей на "зебре" - он проехал по их ногам

В Новосибирске водитель чуть не переехал двух детей и скрылся

Водитель чуть не сбил двух школьников, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора в Новосибирске. Этой историей поделились очевидцы в соцсети во «ВКонтакте».

По словам сибиряков, инцидент произошел на перекрестке улиц Дачной и Дуси Ковальчук 23 января. Неизвестный на автомобиле на скорости проехал мимо детей и едва их не сбил. Потом он поехал дальше.

«Сейчас водителя разыскивает полиция. Он задел одного ребенка зеркалом, другому чуть не проехал по ногам. Даже на его обуви остался след. Дети очень испугались», - рассказали Atas.info свидетели случившегося инцидента.

Уже известно, что родители школьников подали заявление в полицию. Сейчас опрашивают свидетелей и проверяют камеры видеонаблюдения.

«Инспекторы ГИБДД ищут водителя. Как установим его личность, он, вероятно, будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в ГУ МВД Новосибирска.

Напомним, 24 января в Новосибирске произошло страшное ДТП с каретой скорой помощи. Разбились на смерть 4 человека, среди которых есть врачи.

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#Алина Шефер#ДТП#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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