Баннеры с герлз-бендом Lead Horizon из Новосибирска появились в Москве

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Герлз-бенд сибирячки основали всего 4 года назад. За такой довольно короткий срок они успели завоевать публику и стать лицом плейлиста «Искра» с песней F*ckboys.
В состав Lead Horizon входят вокалистка Лина, барабанщица Люся и две гитаристки Ира и Аня. Их треки быстро набирают популярность среди молодежи, поэтому сейчас они в топе и готовы к новым свершениям.
Отметим, на столичных баннерах с музыкантами гласит надпись: «Новосибирск, спасибо за Lead Horizon».
Напомним, осенью 2022 года в Новосибирске готовилась к концерту молодежная рок-группа «Полматери», пока на неё не обрушились с из-за матов в песнях с критикой чиновники и общественники. В итоге выступление отменили.