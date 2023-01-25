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Posted Сегодня, 02:01

Published Сегодня, 02:01

Modified Сегодня, 02:11

Updated Сегодня, 02:11

Баннеры с герлз-бендом Lead Horizon из Новосибирска появились в Москве

Сегодня, 02:01
Фото: Lead Horizon/ВК
На баннерах Москвы появилась новосибирская рок-группа Lead Horizon
На медиафасадах Москвы появилась новосибирская рок-группа Lead Horizon, в составе которой четыре девушек. Их песни теперь можно найти на «Яндекс.Музыке».

Герлз-бенд сибирячки основали всего 4 года назад. За такой довольно короткий срок они успели завоевать публику и стать лицом плейлиста «Искра» с песней F*ckboys.

В состав Lead Horizon входят вокалистка Лина, барабанщица Люся и две гитаристки Ира и Аня. Их треки быстро набирают популярность среди молодежи, поэтому сейчас они в топе и готовы к новым свершениям.

Отметим, на столичных баннерах с музыкантами гласит надпись: «Новосибирск, спасибо за Lead Horizon».

Напомним, осенью 2022 года в Новосибирске готовилась к концерту молодежная рок-группа «Полматери», пока на неё не обрушились с из-за матов в песнях с критикой чиновники и общественники. В итоге выступление отменили.

Концерта не будет: «Совет отцов» добился отмены выступления «Полматери»
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Музыка
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