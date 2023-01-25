Напомним, женщина улетела на остров Бали из Новосибирска летом 2022 года, а осенью попала в частную больницу с инсультом. Спустя несколько дней она впала в кому. До 19 января 2023-го лечение сибиряки оплачивала страховая компания, а теперь остальную сумму требуют у её семьи. Уже образовался долг в размере около 1 300 000 рублей.