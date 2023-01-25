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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Клиника на Бали держит сибирячку в коме в заложниках и отказывает в антибиотиках

Сегодня, 07:10
Фото: предоставили герои публикации
Клиника в Индонезии прекращает лечение сибиряки в коме.

Впавшую в кому жительницу Новосибирска клиника в Индонезии держит в заложниках

Врачи клиники в Индонезии заявили, что прекращают лечение находящейся в коме жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой так, как нет гарантии оплаты. Об этом Atas.info узнал от сына сибирячки Антона.

Напомним, женщина улетела на остров Бали из Новосибирска летом 2022 года, а осенью попала в частную больницу с инсультом. Спустя несколько дней она впала в кому. До 19 января 2023-го лечение сибиряки оплачивала страховая компания, а теперь остальную сумму требуют у её семьи. Уже образовался долг в размере около 1 300 000 рублей.

 

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Как рассказал сын Елены Антон, представители зарубежной клиники дошли до крайней меры, буквально до шантажа. Без оплаты они отказываются отпускать его маму на родину и лечить дальше. Женщину просто оставят медленно умирать.

«Сегодня нам четко сказали, что с завтрашнего дня, 26 января, маму перестанут лечить, перестанут давать ей антибиотики. Это если мы не оплатим лечение и перевозку, или хотя-бы не дадим им гарантийный лист о том, что с деньгами нам поможет наше государство. Ситуация уже настолько накалилась. Я пишу в новосибирский Минздрав – никто не отвечает. О сроках транспортировки и об оплате никто внятно ничего не говорит», - сообщил Atas.info Антон Новосельцев.

Родные уже несколько дней просят российские власти о помощи в организации трансфера в Новосибирск так, как лечение Елены в индонезийской клинике дорогое и неэффективное. Ситуация ещё не разрешилась – региональный Минздрав ждет распоряжений сверху.

Тем временем, за рубежом сибирячку держат в заложниках, бесплатно лечить больше не хотят. А опытные врачи говорят её семье, что без должных медицинских процедур Елена может навсегда остаться в коме через 30 дней.

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#Лечение#Кома#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Алина Шефер
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