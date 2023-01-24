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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения

Сегодня, 04:42
Фото: предоставила семья сибирячки
Клиника в Индонезии ждет оплату за лечение сибирячки - без этого её не отпустят в Новосибирск
Индонезийская клиника не хочет отпускать находящуюся в коме Елену Новосельцеву в Новосибирск так, как нет гарантии оплаты задолженности по её лечению. Этой информацией с Atas.info поделился сын сибирячки Антон.

Представители больницы написали семье, что без оплаты они не могут позволить эвакуировать пациентку. Этот вопрос они предложили обсудить вместе с консульством сегодня, 24 января.

«We are never been informed by Russian Federation and the Plenipotentiary Consul from Jakarta that they will pay for Elena's medical expenses. Therefor, we would like to set up a zoom meeting between you, hospital, and Russian embassy. We would like to know the update about the repatriation and the payment», - гласит выдержка из письма.

Перевод: «Российская Федерация и Полномочный консул из Джакарты никогда не сообщали нам, что они оплатят медицинские расходы Елены. Поэтому мы хотели бы организовать встречу zoom между вами, больницей и российским посольством. Мы хотели бы узнать последние новости о репатриации и оплате».

Также в частной клинике Индонезии отметили, что пытались на днях связаться с посольством РФ, но не смогли. Теперь это сделать необходимо семье Новосельцевых до встречи в Zoom, которая запланирована на 14:00 по МСК.

 

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Напомним, жительница Новосибирска Елена находится в коме на Бали с 4 января. Страховка больше не покрывает её лечение в зарубежной клинике, а оно не из дешевых - 211 000 рублей в сутки. Семья всеми силами старается организовать эвакуацию женщины в Россию. 

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#Алина Шефер#Лечение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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