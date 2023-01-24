Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения

Перевод: «Российская Федерация и Полномочный консул из Джакарты никогда не сообщали нам, что они оплатят медицинские расходы Елены. Поэтому мы хотели бы организовать встречу zoom между вами, больницей и российским посольством. Мы хотели бы узнать последние новости о репатриации и оплате».