Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Муж жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая находится в реанимации на Бали, в субботу, 21 января, получил от клиники сообщение следующего содержания: "Ваш страховой лимит для покрытия госпитализации Елены достигнут. Нам потребуется прямой депозит с вашей стороны, чтобы продолжить лечение в нашей больнице, или сообщите нам, если у вас есть другой план ее госпитализации".
Каждый день пребывания сибирячки в больнице обходится в 230 тысяч рублей. Страховая сумма (3 миллиона 500 тысяч рублей) от компании "Росгосстрах", в которой путешественники приобретали страховой полис, уже закончилась. Ранее консул России в Джакарте в телефонном разговоре с больницей пообещал, что все расходы, понесенные лечебным учреждением, будут компенсированы. Однако в ответ на предложение предоставить письменные гарантии дипломат отказался это сделать, сообщил редакции сын Елены, Антон Новосельцев.
Ранее правительство Новосибирской области заявило, что предпримет усилия по эвакуации Елены в Россию. Однако никакого изменения ситуации нет.
"Какое-то перепирание идет между Новосибирском и Москвой. Москва говорит, что ждут обращения из Новосибирска в Минздрав. Новосибирский Минздрав говорит, что мы все послали, это Москва не шевелится. На данный момент все на том же месте топчется. Если в понедельник не будет никакого движения, нужно будет выше писать какие-то обращения", - говорит Антон.
Без сознания в больнице на Бали Елена Новосельцева впервые оказалась в ноябре 2022 года. Через сутки женщина пришла в себя, и с тех пор семья борется за ее возвращение в Россию. Более месяца врачи пытались стабилизировать состояние женщины, чтобы здоровье позволило ей выдержать перелет. 3 января уже были куплены билеты домой. Но 4 января у Елены случился инсульт, её поместили в местный госпиталь и сделали трепанацию черепа. Сейчас она в тяжёлом состоянии в коме.
При этом страховка Елены Новосельцевой включает в себя возможность транспортировки в Россию в экстренном случае. Но решение вопроса буксует из-за проблем с согласованием документов между страховыми компаниями "Росгосстрах" и GVA, а также индонезийской клиникой.
Елена Новосельцева – медик, работала в ковидном госпитале в Кольцово. Ее муж работает в компании, поставляющей рыбу в магазины Новосибирска.