atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

У семьи сибирячки, впавшей в кому на Бали, закончились деньги для оплаты клиники

Сегодня, 10:58
Фото: предоставлено семьей Новосельцевых
Чиновники не спешат помочь Елене Новосельцевой

Государство не спешит на помощь жительнице Новосибирска, впавшей в кому на Бали

Несмотря на обещания губернатора Новосибирской области содействовать в эвакуации с Бали жительницы Новосибирска, впавшей в кому, никаких конкретных действий не происходит. Деньги по медицинской страховке уже закончились

Муж жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая находится в реанимации на Бали, в субботу, 21 января, получил от клиники сообщение следующего содержания: "Ваш страховой лимит для покрытия госпитализации Елены достигнут. Нам потребуется прямой депозит с вашей стороны, чтобы продолжить лечение в нашей больнице, или сообщите нам, если у вас есть другой план ее госпитализации".

Каждый день пребывания сибирячки в больнице обходится в 230 тысяч рублей. Страховая сумма (3 миллиона 500 тысяч рублей) от компании "Росгосстрах", в которой путешественники приобретали страховой полис, уже закончилась. Ранее консул России в Джакарте в телефонном разговоре с больницей пообещал, что все расходы, понесенные лечебным учреждением, будут компенсированы. Однако в ответ на предложение предоставить письменные гарантии дипломат отказался это сделать, сообщил редакции сын Елены, Антон Новосельцев.

Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Узнать подробнее

Ранее правительство Новосибирской области заявило, что предпримет усилия по эвакуации Елены в Россию. Однако никакого изменения ситуации нет.

"Какое-то перепирание идет между Новосибирском и Москвой. Москва говорит, что ждут обращения из Новосибирска в Минздрав. Новосибирский Минздрав говорит, что мы все послали, это Москва не шевелится. На данный момент все на том же месте топчется. Если в понедельник не будет никакого движения, нужно будет выше писать какие-то обращения", - говорит Антон.

Без сознания в больнице на Бали Елена Новосельцева впервые оказалась в ноябре 2022 года. Через сутки женщина пришла в себя, и с тех пор семья борется за ее возвращение в Россию. Более месяца врачи пытались стабилизировать состояние женщины, чтобы здоровье позволило ей выдержать перелет. 3 января уже были куплены билеты домой. Но 4 января у Елены случился инсульт, её поместили в местный госпиталь и сделали трепанацию черепа. Сейчас она в тяжёлом состоянии в коме.

При этом страховка Елены Новосельцевой включает в себя возможность транспортировки в Россию в экстренном случае. Но решение вопроса буксует из-за проблем с согласованием документов между страховыми компаниями "Росгосстрах" и GVA, а также индонезийской клиникой.

Елена Новосельцева – медик, работала в ковидном госпитале в Кольцово. Ее муж работает в компании, поставляющей рыбу в магазины Новосибирска.

Читайте также:
Власти Новосибирской области рассказали о принятых мерах по эвакуации женщины с Бали«Завтра требуют 6 500 $»: впавшую в кому на Бали женщину еще не вывезли в НовосибирскСепсис развился у впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Бали#Помощь#Кома#Эвакуация#Требуется эвакуация: сибирячка в коме на Бали
Подпишитесь
Саботаж есть, коллапса нет: директор МУП "САХ" о борьбе за мусорную концессию
Вчера, 08:47
Травников, Карелин, Локоть: чем занимаются дети новосибирских политиков
19 января 05:38
Вице-мэр Новосибирска Терешкова в бикини на Крещение взбудоражила новосибирцев
Вчера, 05:35
Упал на девушку из окна: подробности двойной трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске
Сегодня, 04:31
Китайский новый год 2023 – время: во сколько отмечать в Новосибирске и Москве
Сегодня, 03:17