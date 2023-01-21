Без сознания в больнице на Бали Елена Новосельцева впервые оказалась в ноябре 2022 года. Через сутки женщина пришла в себя, и с тех пор семья борется за ее возвращение в Россию. Более месяца врачи пытались стабилизировать состояние женщины, чтобы здоровье позволило ей выдержать перелет. 3 января уже были куплены билеты домой. Но 4 января у Елены случился инсульт, её поместили в местный госпиталь и сделали трепанацию черепа. Сейчас она в тяжёлом состоянии в коме.