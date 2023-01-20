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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Сепсис развился у впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

Сегодня, 06:57
Фото: предоставили Новосельцевы
У впавшей в кому на Бали медсестры из Новосибирска развился сепсис
У впавшей в кому на Бали медсестры из Новосибирска Елены Новосельцевой развился сепсис. О её состоянии рассказали дети Антон и Наталья.

Напомним, несколько месяцев назад сибирячка перенесла инсульт во время отдыха с мужем на острове Бали. Она попала в индонезийскую клинику, где впала в кому. Все это время её лечили за счет страховой суммы, но она закончилась 19 января и с семьи начали требовать 6,5 тысяч долларов. Родные желают доставить женщину в Россию, но в этом деле им помогают новосибирские власти.

Сейчас, по словам детей, их мама Елена в тяжелом состоянии. Ситуацию ухудшает сепсис.

«Лечения особого нет. Врачи борются с сепсисом, стабилизируют давление. Недавно из-за всего этого у неё упала температура. Нам остается только молиться, чтобы она пришла в сознание и уже оказалась на родине», - рассказывает дочь Наталья.

Известно, что вчера, 19 января, Минздрав Новосибирской области связался с Центром медицины катастроф. Сейчас они решают, как транспортировать сибирячку в Россию.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Семья
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