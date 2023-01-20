Сепсис развился у впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска

Напомним, несколько месяцев назад сибирячка перенесла инсульт во время отдыха с мужем на острове Бали. Она попала в индонезийскую клинику, где впала в кому. Все это время её лечили за счет страховой суммы, но она закончилась 19 января и с семьи начали требовать 6,5 тысяч долларов. Родные желают доставить женщину в Россию, но в этом деле им помогают новосибирские власти.