Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 08:36
Сибирячке Елене Новосельцевой стало плохо на острове Бали, она потеряла сознание и попала в одну из местных больниц. Врачи спустя месяц сумели стабилизировать её состояние, и супруг Евгений даже купил билеты домой, но возвращение не состоялось. 4 января женщина впала в кому – случился геморрагический инсульт. Сейчас её состояние медики оценивают, как тяжелое, единственный выход - транспортировать пациентку специальным авиарейсом в Россию.
Ещё неделю назад глава семьи попросил губернатора Новосибирской области о помощи в решении вопроса эвакуации супруги в Россию. Со слов Евгения, Андрей Травников отреагировал, дал поручения подчиненным, но пока это результатов не принесло.
«Когда эта история дошла до губернатора, нам начали поступать звонки из посольства, из министерства здравоохранения региона. Обещали помочь, сказали будут заниматься этим вопросом. Однако спустя несколько дней все затихли снова. Время идет, и уже завтра, 20 января, заграничная клиника ждет от меня перевод в 6,5 тысяч долларов за лечение. Также через 2 дня им нужно будет переслать аналогичную сумму. Но даже, если я все продам, у меня таких денег не будет», - рассказал Atas.info Евгений Новосельцев.
Вчера, 18 января, мужчина в спешке обзванивал все инстанции, включая посольство Индонезии в РФ и Минздрав Новосибирской области. Но внятного ответа от ведомств получить не удалось.
«Консул в курсе ситуации, он занимается этим вопросом. Дополнительно я ничем не могу вам помочь. Он ответит вам в установленные законом сроки. Но мне они неизвестны», - ответили Евгению во время телефонного разговора в посольстве РФ в Индонезии.
Родные Елены беспокоятся, что дело ещё долго не сдвинется с мертвой точки из-за бюрократических проволочек и им придется искать деньги и оплачивать лечение самим. Ведь страховая сумма (3 миллиона 500 тысяч рублей) от компании «Росгосстрах», в которой путешественники приобретали страховой полис, уже заканчивается.
И только сегодня, 19 января, в момент подготовки данного материала пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о мерах, принятых для решения ситуации. Оказалось, власти уже связались с посольством – там обещали решить все формальности с индонезийскими властями по поводу перелета самолета. Также сейчас держат связь с Федеральным центром медицины катастроф, который осуществляет мед. транспортировку россиян.
«Мы узнали, что сегодня все документы с Бали пришли. Их сейчас рассматривают в центре медицины катастроф, продумывают план безопасной перевозки мамы в Россию. Но я задаю вопросы им - за чей счет эти процедуры, если затянется опять, мы не потянем такие большие суммы. Сказали, что это распоряжение губернатора вам помочь – мы всё сделаем. Пока только на словах гарантировали оплату. Но хотя бы ситуация сдвинулась», - сообщил сын Елены Антон Новосельцев.
Редакция Atas.info продолжает следить за развитием событий в этой истории.