Минздрав помогает эвакуировать сибирячку: клиника на Бали требует с семьи 6 500 $

Новосибирец Евгений Новосельцев в отчаянии из-за того, что затянулся процесс медицинской репатриации с Бали его жены Елены. Женщина в коме после инсульта, за её лечение индонезийская клиника требуют с семьи неподъемные деньги. А вывоз в Россию спецбортом до сих пор не удается организовать.

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