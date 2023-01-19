Власти Новосибирской области рассказали о принятых мерах по эвакуации женщины с Бали

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
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Updated Сегодня, 05:39
На днях Минздрав региона направил запрос в страховую компанию «Росгосстрах», в которой Елена покупала полис для выезда на Бали, об оплате эвакуации. А представители администрации губернатора Андрея Травникова связались с посольством РФ в Индонезии.
«В консульстве сообщили, что держат связь с Федеральным центром медицины катастроф, который осуществляет медицинскую транспортировку граждан России из-за рубежа. Сейчас специалисты оценивают состояние пациентки и подбирают подходящий для ней авиаборт», - сообщает пресс-служба правительства области.
Также в посольстве пообещали оказать помощь в получении разрешения от индонезийских властей на пролет самолета.