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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Власти Новосибирской области рассказали о принятых мерах по эвакуации женщины с Бали

Сегодня, 05:26
Фото: 1MI
Власти НСО доложили о принятых мерах по эвакуации женщины с инсультом с Бали
В правительстве Новосибирской области доложили о принятых мерах по вопросу транспортировки выпавшей в кому на Бали Елены Новосельцевой. Ранее к губернатору региона с этой просьбой обратились родные сибирячки.

На днях Минздрав региона направил запрос в страховую компанию «Росгосстрах», в которой Елена покупала полис для выезда на Бали, об оплате эвакуации. А представители администрации губернатора Андрея Травникова связались с посольством РФ в Индонезии.

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«В консульстве сообщили, что держат связь с Федеральным центром медицины катастроф, который осуществляет медицинскую транспортировку граждан России из-за рубежа. Сейчас специалисты оценивают состояние пациентки и подбирают подходящий для ней авиаборт», - сообщает пресс-служба правительства области.

Также в посольстве пообещали оказать помощь в получении разрешения от индонезийских властей на пролет самолета.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Медицина#Алина Шефер#Здоровье#Эвакуация
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