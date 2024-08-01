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Бали

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2024
Прямые рейсы из России на Бали могут начаться в ближайшее время
После переговоров президентов России и Бали «Аэрофлот» может начать выполнение прямых рейсов в Индонезию.
1 августа, 05:34
2023
В Новосибирск доставили впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву
Сибирячку Елену Новосельцеву в коме доставили с Бали в Новосибирск утром 22 февраля. Об этом рассказал Atas.info сын женщины Антон.
22 февраля 2023, 01:11
Жительницу Новосибирска с инсультом доставили с Бали в Россию
Самолет с жительницей Новосибирска Еленой Новосельцевой, впавшей в кому на Бали, приземлился в Москве 21 февраля. Об этом рассказала Atas.info семья женщины.
21 февраля 2023, 05:31
Сибирячка, попавшая в аварию на Бали, умерла в больнице
22-летняя жительница Новосибирска, за жизнь которой боролись врачи, а средства на лечение собирали всем миром, умерла. Об этом рассказала волонтеры.
20 февраля 2023, 12:42
Историю впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска напишут СМИ в Индонезии
О жительнице Новосибирска, впавшей в кому на Бали, могут написать индонезийские СМИ. Семья хочет, чтобы этой историей проникся весь мир и им помогли репатриировать маму в Россию.
24 января 2023, 11:07
У семьи сибирячки, впавшей в кому на Бали, закончились деньги для оплаты клиники
Несмотря на обещания губернатора Новосибирской области содействовать в эвакуации с Бали жительницы Новосибирска, впавшей в кому, никаких конкретных действий не происходит. Деньги по медицинской страховке уже закончились
21 января 2023, 10:58
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Обратиться к губернатору Андрею Травникову новосибирца Евгения Новосельцева заставили отчаянные обстоятельства. Его жена Елена в коме в клинике за границей. Страховка, а с ней и медпомощь скоро закончится. Семья просит помощи у властей для транспортировки женщины в Россию спецбортом.
13 января 2023, 12:10

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