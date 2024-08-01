Историю впавшей в кому на Бали жительницы Новосибирска напишут СМИ в Индонезии

О жительнице Новосибирска, впавшей в кому на Бали, могут написать индонезийские СМИ. Семья хочет, чтобы этой историей проникся весь мир и им помогли репатриировать маму в Россию.